شمس الكويتية تتخذ قرار جرئ وتتحدى الجميع في قلب العراق

خالد الظفيري(صدى):

في قرار جرئ ومفاجئ ، أعلنت الفنانة شمس الكويتية إقامة حفلين بالعراق في بغداد وأربيل ، رغم الإضطرابات السياسية العنيفة التي تمر بها العراق .

ويعد القرار هو االأجرأ من نوعه لإقامة حفل غنائي كويتى بالعراق بعد حرب الخليج ، في ظل رفض الشعب الكويتي أكثر من فنان عراقي وكان منهم كاظم الساهر .

وقالت” شمس ” عبر “إنستجرام ” : انعرض علي حفلات كثيرة في لوس أنجلوس وفي القاهرة ودبي ولندن وفي جدة والمغرب.. ولما انعرض علي عقد حفل في العراق اخترت هذي الحفلة بالرغم من كل اللي حاصل .

وأضافت: أولا أنا أعشق جمهوري العراقي عشق موت.. ثانياً لأني حسيت أن أكثر إنسان محتاج يفرح في الدنيا هو الإنسان العراقي .

وتابعت شمس: أدري قرار خطير لأن العقد ينص على حفلتين أنا وافقت.. وأمي قامت تلطم.. بس أنا حابة هذا الموضوع وحابة اشترك في حملات مساعدة المحتاجين من خلال التبرع بأجري بالكامل وما عندي رغبة بالتراجع فيه .

وعلى عكس المتوقع ، فقد لاقى قرار شمس ترحيب كبير من الجمهور العراقي وتأييد لمبادرتها لإنهاء الأزمة .