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مصطفى جاد يتحدث عن كواليس مشاركته كـ «موديل» بكليب زوجته كارمن سليمان

مصطفى جاد يتحدث عن كواليس مشاركته كـ «موديل» بكليب زوجته كارمن سليمان
القاهرة(صدى):

تحدث المنتج والملحن المصري مصطفى جاد، عن مشاركته كـ ” موديل ” في الكليب الأخير لزوجته كارمن سليمان.

وعن ذلك، قال ” جاد ” في تصريحات صحفية: ” تم توريطي في مسألة مشاركتي بالكليب، المخرج المغربي أمير رواني كان قد اتفق معي على اختيار موديل للأغنية، وتم الاستقرار على موديل مغربي معروف ” .

وتابع: ” في نفس اليوم عندما حضرت للاستوديو في المغرب، أخبرني المخرج وكارمن أنني سأكون الموديل في الكليب، ولم يحصلا حتى على موافقتي ” .

كما أوضح أنه حضر العديد من ورش التمثيل مؤخرًا، فوجده مشاركته في الكليب فرصة للحصول على خبرة في مجال جديد.

وتم إطلاق الأغنية على القناة الرسمية لـ ” كارمن سليمان ” على اليوتيوب بعنوان ” بصاتك ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 51 دقيقة

اشاهد بعض المغاربة يحاولون التحدث باللهجة المصرية.

لسهولتها وفهمها معانيها السريع.

كلمة كويس انتشرت كثيرا بين السعوديين..وسابقا كان يقال لضابط الشرطة والمرور السعودي

( يابيه ).توقفت هذا ..بعد أن شهد القطاع العسكري ابناء القبائل في الرتب العليا .

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