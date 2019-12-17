مصطفى جاد يتحدث عن كواليس مشاركته كـ «موديل» بكليب زوجته كارمن سليمان

القاهرة(صدى):

تحدث المنتج والملحن المصري مصطفى جاد، عن مشاركته كـ ” موديل ” في الكليب الأخير لزوجته كارمن سليمان.

وعن ذلك، قال ” جاد ” في تصريحات صحفية: ” تم توريطي في مسألة مشاركتي بالكليب، المخرج المغربي أمير رواني كان قد اتفق معي على اختيار موديل للأغنية، وتم الاستقرار على موديل مغربي معروف ” .

وتابع: ” في نفس اليوم عندما حضرت للاستوديو في المغرب، أخبرني المخرج وكارمن أنني سأكون الموديل في الكليب، ولم يحصلا حتى على موافقتي ” .

كما أوضح أنه حضر العديد من ورش التمثيل مؤخرًا، فوجده مشاركته في الكليب فرصة للحصول على خبرة في مجال جديد.

وتم إطلاق الأغنية على القناة الرسمية لـ ” كارمن سليمان ” على اليوتيوب بعنوان ” بصاتك ” .