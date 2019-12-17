مصطفى جاد يتحدث عن كواليس مشاركته كـ «موديل» بكليب زوجته كارمن سليمان
تحدث المنتج والملحن المصري مصطفى جاد، عن مشاركته كـ ” موديل ” في الكليب الأخير لزوجته كارمن سليمان.
وعن ذلك، قال ” جاد ” في تصريحات صحفية: ” تم توريطي في مسألة مشاركتي بالكليب، المخرج المغربي أمير رواني كان قد اتفق معي على اختيار موديل للأغنية، وتم الاستقرار على موديل مغربي معروف ” .
وتابع: ” في نفس اليوم عندما حضرت للاستوديو في المغرب، أخبرني المخرج وكارمن أنني سأكون الموديل في الكليب، ولم يحصلا حتى على موافقتي ” .
كما أوضح أنه حضر العديد من ورش التمثيل مؤخرًا، فوجده مشاركته في الكليب فرصة للحصول على خبرة في مجال جديد.
وتم إطلاق الأغنية على القناة الرسمية لـ ” كارمن سليمان ” على اليوتيوب بعنوان ” بصاتك ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 51 دقيقة
اشاهد بعض المغاربة يحاولون التحدث باللهجة المصرية.
لسهولتها وفهمها معانيها السريع.
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