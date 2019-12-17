بالفيديو.. تهور سائق سيارة جمع نفايات يقود بسرعة كبيرة في مكة

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن سائق سيارة جمع نفايات تابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وهو يقود بسرعة كبيرة في مكة؛ قد تصل إلى 120 كيلو متر في الساعة الأمر الذي شكل خطورة كبيرة على حياته وحياة رواد الطريق.

وفي السياق نفسه، علقت أمانة العاصمة المقدّسة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ، على الفيديو الذي وثقه مواطن؛ حيث قالت: ” ‎‎شكراً لتواصلك أخي الكريم، ونفيدك بأنه تم تسلًّم شكواك، وجارٍ إحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم، ونسعد بخدمتكم في كل وقت ” .