علاج جديد لسرطان الثدي في أسبوع واحد !

واشنطن(صدى):

كشف أكبر مؤتمر طبي عُقد الأسبوع الماضي بولاية تكساس الأمريكية عن طريقة جديدة لعلاج مرض سرطان الثدي فيايوع واحد يتخلله 5جلسات فقط دون استئصال .

ويعتمد العلاج الجديد على خضوع المصابة لخمس جلسات بالآشعة سينية تستهدف تدمير الأورام فقط ، بخلاف العلاج المعروف بإستهداف الصدر كاملاً مما ينتج عنه آثار جانبية مؤذية ومؤلمة .

وقالت اختصاصية الأورام، سيمونا شايتلمان: إن “سرطانات الثدي الصغيرة تميل إلى الظهور مجددًا في نفس المنطقة، وعليه فإنه من المنطقي علاج ذلك الجزء فقط؛ عوضًا عن الصدر كاملًا” .

وبالفعل خضعت 520 امرأة تفوق أعمارهن 40 سنة وتعانين من المرض الخطير ولك بأورام صغيرة إلى متوسطة لتلك التقنية الحديثة في 5 جلسات فقط وكانت لها نفس نتائج العلاج الذي يستهدف الصدر كاملاً في 6 أسابيع وزيارات للمستشفى لمدة شهر .