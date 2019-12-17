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  3. بعد كارثتين جويتين.. «بوينغ» الأمريكية تُعلق إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس

بعد كارثتين جويتين.. «بوينغ» الأمريكية تُعلق إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس

بعد كارثتين جويتين.. «بوينغ» الأمريكية تُعلق إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس
واشنطن(صدى):

كشفت مجموعة ” بوينغ ” الأمريكية أنها ستعلق إنتاج الطائرات من طراز ” 737 ماكس ” ، اعتبارًا من شهر يناير.

ويأتي هذا القرار بعد منع تحليقها منذ 9 أشهر، بعد كارثتين جويتين.

وأصدرت المجموعة بيان أفادت فيه أن قرار تعليق الإنتاج، لن يؤدي في الوقت الراهن إلى إلغاء وظائف في ” بوينغ ” .

كما أشارت إلى أن هذا الأمر ستكون له حتمًا انعكاسات سلبية على الشركات المتعاقدة مع عملاق صناعة الطيران الأمريكي.

يُذكر أن سلطات الطيران العالمية قد أمرت بوقف تحليق ” 737 ماكس ” ، وذلك في أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة ” لايون اير ” في أكتوبر 2018 في إندونيسيا.

كما تحطمت طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصًا.


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