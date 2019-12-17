علامات تنذرك بضرورة تغيير إطارات سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر ” إطارات ” السيارة أحد المكونات الأساسية داخل المركبة، ففي حالة إصابتها بأي عطل سيتعرض قائد السيارة للخطر؛ لذا سنستعرض أبرز العلامات التي تدل على ضرورة تغيير إطارات سيارتك.

– ظهور الانتفاخات علي السطح الخارجي للإطار، وتتسبب تلك الانتفاخات بشكل كبير في ضعف الإطار وما يمثله من تهديد كبير بانفجاره في أثناء السير السرعات العالية.

– تآكل الخطوط والنقوش علي سطح الإطار ما يقلص من ارتفاعه ويجعله غير قابل للسير بشكل صحيح.

– ظهور التشققات علي جانب الإطار وبين النقوش والخطوط المحفورة علي الإطار.

– ظهور بعض الاهتزازات غير المبررة مع القيادة دون وجود أي عطل في السيارة، فهي قد تكون علامة على تلف الإطارات.