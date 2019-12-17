بالفيديو.. وزير التعليم للمعلمين: أنا في صفكم أدافع عن حقوقكم وأثق في كفاءتكم
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ثقته الكاملة في معلمي ومعلمات المملكة وأنهم قادرين على النهوض بالمستوى التعليمي ومواكبة التطور ، معلناً وقوفه بصف المعلم يداً بيد وتحقيق كل ما هو في مستقبل ومصلحة المعلمين .
جاء ذلك خلال مقطع فيديو بثته إحدى المنصات التابعة للوزارة ، وقال فيه :
إلى كل معلم ومعلمة ، أنا في صفك أولا ً ، وسأدافع عن حقك ، وسأعمل معك يداً بيد ، خطوة بخطوة لنصل بنظامنا التعليمي إلى ما يليق بالمملكة ، ولما يجعلك تفخر بأنك معلم بالمملكة العربية السعودية .
وأضاف: أنا متأكد بأن لدينا من الكفاءات من هم أهل لذلك ، أنا أراهن على المعلم ، وأنه متى كان حاضراً يستطيع أن يحدث التغيير .
وتابع أن الوزارة ستعمل على تحقيق كل ما هو مصلحة للمعلمين والمعلمات وستساعدهم على التركيز على وظائفهم الأساسية .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 10 دقائق
أيها المعلمون والمعلمات …لا تنجرفوا خلف التصريحات المخدرة..إن كان صادقا لماذ لا يطالب عن الدرجة المستحقة واحتساب سنوات خدمة بند 105…