مواطنة تكشف تعرضها للخداع خلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مواطنة تعرضها للخداع خلال سعيها للحصول على وظيفة حكومية، خاضة بعد معاناتها مع العمل بالقطاع الخاص.

وأوضحت المواطنة خلال برنامج تم، أنها كانت تعمل بالمجال البنكي، واستقالت بسبب ظروف صحية منعتها من الاستمرار في العمل.

وأشارت إلى أنه عند بحثها عن وظائف أخرى، انتهى بها المطاف للعمل كبائعة عطور في أحد المطارات.

وخلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية، لفتت إلى أن شخصًا طلب منها مبلغ 5 آلاف ريال مقابل مساعدتها في إيجاد عمل بالحكومة، ثم ماطل معها لمدة عام دون جدوى حتى الآن.