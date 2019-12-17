مواطنة تكشف تعرضها للخداع خلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية
كشفت مواطنة تعرضها للخداع خلال سعيها للحصول على وظيفة حكومية، خاضة بعد معاناتها مع العمل بالقطاع الخاص.
وأوضحت المواطنة خلال برنامج تم، أنها كانت تعمل بالمجال البنكي، واستقالت بسبب ظروف صحية منعتها من الاستمرار في العمل.
وأشارت إلى أنه عند بحثها عن وظائف أخرى، انتهى بها المطاف للعمل كبائعة عطور في أحد المطارات.
وخلال سعيها لإيجاد وظيفة حكومية، لفتت إلى أن شخصًا طلب منها مبلغ 5 آلاف ريال مقابل مساعدتها في إيجاد عمل بالحكومة، ثم ماطل معها لمدة عام دون جدوى حتى الآن.
#تم | أم عبدالكريم: أحد الأقارب وعدني بوظيفة حكومية وأخذ مبلغ خمس آلاف وحتى الآن لم أتوظف.
وخالد العقيلي يعلق: انتبهوا من الذين ينشرون تغريدات ويدّعون أنهم يوظفون. #واقع_القطاع_الخاص pic.twitter.com/uZ65V43h9C
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 16, 2019
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31476 ] نشر منذ 1 ساعة
يا كثرهم النصابين اللي يستغلون حاجة المراءه للوظيفه
المفروض انها لم تدفع له المبلغ الا بعد حصولها على الوظيفه
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذي رشوه ولعن الله الراشي والمرتشى
تستاهل ما جاها
تقدم مثلها مثل غيرها
كان لها رزق يبي يجها علي اهون السبب