لعدم التوظيف في تخصصهن..طبيبات يلجأن لبيع السبح والشاي

عادل الحربي(صدى):

اضطرت بعض خريجات كلية الطب للجوء إلى العمل في بيع الشاي والقهوة، والسبح، بعدما فقدن الأمل في الحصول على وظيفة.

وأوضح بعضهن أنهن طرقن باب القطاع الخاص، للعمل في غير تخصصهن، رغم تدني الرواتب وفقر المميزات والتفرقة في الإجازات الأسبوعية.

يذكر أن تقارير هيئة التخصصات الصحية أعلنت في وقت سابق أنه بلغ إجمالي العاطلين السعوديين عن العمل من حملة مؤهل البكالوريوس في طب الأسنان 951 طبيبا وطبيبة .