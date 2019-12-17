الحبس 3 أشهر لموظف تحرّش بامرأة وحاول تقبيلها

أبوظبي(صدى):

قررت محكمة الجنايات في دبي حبس فني بصريات آسيوي ثلاثة أشهر، وإبعاده، بعد إدانته بتهمة التحرش بإحدى الزبائن.

وكان المتهم قد طلب من المرأة الدخول إلى غرفة الفحص لإتمام العملية، وأثناء جلوسها على جهاز الفحص، سألها فني البصريات عن أمور شخصية، منها مقر سكنها، وما إذا كان لديها صديق أو زوج، ثم دعاها إلى العشاء، ثم عرض عليها الزواج، فكانت تجيبه بالرفض.

وأضافت أنها ظلت نحو نصف ساعة في غرفة الفحص، ثم طلب منها رقم هاتفها، فظنت أنه إجراء بهدف إدراجه في الأوراق المطلوبة، لكنها فوجئت به يرن عليها من هاتفه، وأثناء خروجها من الغرفة سبقها المتهم إلى الباب، ومنعها من الخروج، ثم أمسكها وحاول تقبيلها.

وحررت المرأة بلاغا ضد المتهم لدى شرطة دبي، التي أحالته إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.