بالفيديو: تجربة تحرش على الهواء.. وقانوني: هذه جريمة

علي القحطاني(صدى):

استنكر المحامي عبدالرحمن اللاحم، قيام برنامج تلفزيوني بتجربة اجتماعية عن التحرش بالفتيات، على الهواء.

وظهر خلال الفيديو اثنين من معدي البرنامج قام أحدهما باستضافة بعض الفتيات فيما لعب الآخر دور متحرش.

وأثناء توجيه المُعد سؤالا للفتيات عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي قام زميله بتوجيه كلمات تحمل تحرشًا لفظيًا للفتيات الذين اختلفت ردة فعلهن تجاه ما حدث حيث فضلت فتاة الإنسحاب لشعورها بالإحراج فيما حاولت أخرى إيقاف الشاب لردعه.

وعلق اللاحم على المقطع قائلا: هذه التجربة تعد جريمة تحرش حتى ولو كانت مقلب، على حد زعم المعدين الشخص تحرش بالفتاة بمفردات تخدش الحياء، ولا يمكن الدفع بأنه غير جاد أو أنه يمقلب الضحية.

وأضاف: هذا المقطع مسيء ويعد جريمة تحرش، وهذا نقد للمحتوى ولا علاقة له بالبرنامج ولا مقدمته.