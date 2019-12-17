قبل مباراة الهلال..ابن مساعد: الفوارق لصالح فلامنجو

طلال الغامدي(صدى):

علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على اللقاء المرتقب بين الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ابن مساعد: صحيح أن الطموح مشروع ولا مستحيل في كرة القدم ولكن التفكير في مباراة النهائي هو أمر غير منطقي فالفوارق لصالح فلامنجو.

وأضاف: المطلوب من أبطالنا القتالية والإستمتاع والإمتاع، وإن حصل وفزنا فهذا أمر عظيم وإنجاز كبير وإن لم يحدث ذلك فنحن فخورون بما قدموه وما سيقدمونه.

ولاقى ابن مساعد العديد من الانتقادات بعد تعليقه المذكور من قبل جماهير الهلال، ليرد قائلا: كمية التشنج والحدة في أي رأي تكتبه في الرياضة غير معقولة، وكأنك شتمت أو أسأت لمن رد عليك، أكتب رأيي لا رأيك، أمر غريب فعلًا.

وتتوجه أنظار كل العالم مساء اليوم الثلاثاء، إلى استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الهلال مع نادي فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية.

وخطف الهلال بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد تحقيقه فوزاً مثيراً على الترجي، بهدف نظيف، أحرزه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.