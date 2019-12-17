بالفيديو..مغنية أمريكية تتلو آية الكرسي بطريقة مبهرة

واشنطن(صدى):

أبهرت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، العديد بتلاوتها لآية الكرسي، في مقطع فيديو نشرته عبر إنستقرام.

وكانت المغنية الأمريكية قد سبق وأطربت الكثيرين بصوتها من خلال برنامج المسابقات «Arabs Got Talent»، في موسمه الثالث.

يذكر أن جنيفر كانت مقيمة بالمغرب وقدمت عددا من الحفلات باللغة العربية ورافقها حينها شاب يدعى سعيد، وتمت خطبتها له، وأعلنت إسلامها وانتشر لها مقطع وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين.