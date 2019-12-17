  • الإثنين 16

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو..4 احتمالات يوضحها «الخضيري» بخصوص شحطة الحلق في الدخان الجديد

بالفيديو..4 احتمالات يوضحها «الخضيري» بخصوص شحطة الحلق في الدخان الجديد

بالفيديو..4 احتمالات يوضحها «الخضيري» بخصوص شحطة الحلق في الدخان الجديد
حمود العنزي(صدى):

فند الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، 4 احتمالات، قد تكون سببا في الأعراض التي ظهرت على عدد من المدخنين إثر تدخينهم الدخان الجديد.

وقال الخضيري: شحطة الحلق والحرارة والكحة في الدخان الجديد ، من جفاف الحرق ، فأي إنسان يشم دخان من مادة جافة محترقة تحصل عنده هذه الأعراض للارتفاع في نسبة الكربون.

وأضاف: عندي 4 احتمالات، قد تكون جافة، أو تكون الشركات قللت نسبة المواد التي تضعها للترطيب، وقد يكون هناك خلل في تركيبة الفلتر نفسه، وقد يكون ورق تغليف السيجارة نفسه قد تغير فتغيرت معه رائحة الحرق.

وتابع: التغليف الجديد أيضاً تسبب في جفاف السجائر، وتسبب في حرقان الحلق، وهو شعور لحظي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا كبيرا بين المدخنين حول الدخان الجديد وتغيير نكهته، وشكهم في احتواءه على مواد مغشوشة، وهو ما نفته هيئة الغذاء والدواء.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الجمارك: كود « 629 » لا يعني أن الدخان مصنّع في جبل علي


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *