بالفيديو..الوليد بن طلال في رحلة جديدة مع الأميرات الخمس

نشر الأمير الوليد بن طلال، مقطع فيديو ظهر فيه مع حفيداته، خلال رحلة ترفيهية في البر.

وعلق الأمير الوليد على المقطع قائلا: ويك إند مع الأميرات الخمس سارا، وجنى، ومايا، ودلال، ونورا، والزميلات والزملاء بالبر.

وظهر ابن طلال وهو يستقل مروحية، متجها إلى منطقة صحراوية، يبدأ فيها المشاركة في أنشطة ترفيهية تشمل تدريب الأميرات الخمس، على استخدام بندقية صيد.

ويظهر في الفيديو، خيمة تم إنشاؤها لهذا الغرض، إضافة إلى وجود تجمعات من الإبل والخيل وبعض الطيور.

Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM

