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فجر السعيد تتهم أصالة بالحسد بعد غرق منزلها!

فجر السعيد تتهم أصالة بالحسد بعد غرق منزلها!
أميرة خالد(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن تعرض منزلها للغرق؛ إثر سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة بالكويت؟

وقالت فجر عبر ” تويتر ” : ” بيتي غرق بالمطر اليوم.. منو حسد الشامية العامرة ” ، فاعتبر الجمهور أن الأولى تقصد الفنانة السورية أصالة نصري.

وأضافت فجر السعيد في تغريدة أخرى: ” العين تحوس حواليني.. تطق يمين ويسار بس ماحاشتني لي الحين … اعتقد شبعت من اللي صار لي وخلاص تركتني … الحمدلله شكلها حاربتني ” .

وطالب متابعون من الإعلامية الكويتية التوقف عن ذكر اسم أصالة بتلميحات مختلفة في كل موقف تتعرّض له.


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