وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج ” .
وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: سكرتير ثنائي اللغة (للسعوديين)، ممرض قانوني ثالث- الطوارئ (عدد وظيفتين)، ممرض قانوني أول- العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 26 وظيفة)، ممرض قانوني أول- الأطفال (عدد 4 وظائف)، ممرض قانوني ثاني- الطوارئ (عدد 8 وظائف)، أخصائي أشعة (للسعوديات)، طبيب مقيم باطنة.
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