وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج ” .

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: سكرتير ثنائي اللغة (للسعوديين)، ممرض قانوني ثالث- الطوارئ (عدد وظيفتين)، ممرض قانوني أول- العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 26 وظيفة)، ممرض قانوني أول- الأطفال (عدد 4 وظائف)، ممرض قانوني ثاني- الطوارئ (عدد 8 وظائف)، أخصائي أشعة (للسعوديات)، طبيب مقيم باطنة.

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