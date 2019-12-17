الهلال يتطلع إلى صُنع التاريخ بالتأهل إلى نهائي المونديال

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الهلال، نظيره فلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ يتطلع للوصول إلى النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي للكرة السعودية.

وإذا نجح الهلال في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، سيصبح أول ناد سعودي يصل إلى نهائي المونديال.

ومن المتوقع أن يدفع الروماني رزافان لوتشيسكو باللاعب عبدالله عطيف كبديل لمحمد كنو الذي طرد في مواجهة الترجي التونسي في ربع النهائي.

كما تأكد مشاركة الإيطالي سباستيان جوفينكو عقب غيابه عن اللقاء الماضي بسبب عارض صحي، وكذلك سيعود بافتيمبي غوميز إلى التشكيلة الأساسية.