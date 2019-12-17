بالصور.. سقوط صخور علي منزل ببركوك بارق

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني بارق بمنطقة عسير حالة سقوط صخور من جبل بركرك على احدى المنازل نتيجة لهطول الأمطار مما أدت لهدم بسيط في جدار لأحد غرف المنزل.

وقد تم الشخوص للموقع والتاكد من سلامة قاطني المبنى.

ولم تحدث جرأ ما حصل اي اصابات ولله الحمد.

وقد تم أخذ إقرار على صاحب المنزل بعدم رغبته في الإخلاء والإيواء.

كما سيتم شخوص لجنة حصر الأضرار صباح غدا الثلاثاء للموقع لاكمال اللازم حسب الاجراءات,في هذه الحالات.

صرح بذلك متحدث الادارة العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد.