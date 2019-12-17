وافد يقتل زوجته بعدما استولت على أمواله وتزوجت بآخر

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الشرقية بمصر، جريمة قتل مروعة ارتكبها زوج بحق زوجته، فيما باشرت الشرطة التحقيق مع الجاني.

وأوضحت الزوج في التحقيقات، أنه فوجئ بعد عودته من العمل بالسعودية لمدة 12 سنة أن زوجته استولت على أمواله ورفعت دعوى طلاق ضده وتزوجت من آخر.

وأضاف أن زوجته أخذت أمواله التي كان يرسلها لها ولأولاده الاثنين، واشترت شقة وتزوجت فيها.

وأفاد بأنه توجه إلى شقة المجني عليها للحصول على مستحقاته في جلسة ودية بحضور زوجها الثاني، لكن تطور النقاش إلى مشادة انتهت بجريمة قتل.