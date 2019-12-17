إصابة 13 في حادث انقلاب حافلة بـ مرات

علي القحطاني(صدى):

شهدت محافظة مرات، حادث انحراف حافلة عن الطرق العام واصطدامها في الرصيف وعمود الإنارة ثم انقلابها في وسط الطريق، ما أدى إلى إصابة 13 راكب وراكبة.

وباشرت الجهات المعنية، الحادث حيث تم نقل 5 حالات إلى مستشفى شقراء العام، ونقل إحدى الحالات إلى مستشفى متخصص بمدينة الرياض، لتلقي العلاج اللازم.

جاء ذلك على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، فيما دعا مدير مرور مرات، المقدم أحمد الدعيج، رواد الطرق إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك التهور والقيادة بسرعات عالية.