فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان يصل جدة

جدة(صدى):

وصل فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة .

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي و مدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .