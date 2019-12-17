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فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان يصل جدة

فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان يصل جدة
جدة(صدى):

وصل فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة .

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي و مدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .


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