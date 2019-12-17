فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان يصل جدة
وصل فخامة الرئيس سورنباي جينيبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان إلى جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة في إطار زيارته الحالية للمملكة .
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي و مدير شرطة المحافظة اللواء محمد صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53033 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يحييه🤗