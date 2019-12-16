مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يرفع نسبة إنتاج 100% مع ثبات التكاليف

سعيد العجل(صدى):

حققت وزارةً الشؤون الإسلامية⁩ والدعوة والإرشاد إنجاز غير مسبوق في مجال العناية بالقرآن الكريم من خلال إشرافها على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أكبر مطبعة للقرآن الكريم بالعالم ، وذلك بزيادة إنتاج المجمع من طباعة المصاحف بنسبة ١٠٠٪؜ عن الأعوام الماضية وبتكلفة مقاربة للتكلفة في الأعوام الماضية وبسواعد وطنية .

حيث أوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة توتير في إطار مشاركتها بالحملة الإعلامية المتزامنة مع ملتقى الميزانية العامة للدولة ، أن المجمع وبتوجيهات معالي الوزير المشرف العام على ⁧مجمع الملك فهد⁩ لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ استطاع رفع الطاقة الإنتاجية للمجمع لعام 2019 مع ثبات التكاليف، عقب إنهاء عقد الشركة المشغلة وتوظيف الكفاءات القادرة من أبناء الوطن لتشغيل المجمع واستغلال الموارد البشرية والمالية والتجهيزات المتاحة لتشغيل جميع خطوط الإنتاج، مما نتج عنه رفع الطاقة الإنتاجية 100٪عام 2019.

واستعرضت الوزارة عبر تغريداتها على منصة تويتر كمية الإنتاج للعام الماضي حيث بلغت عدد ( 18.500.000) نسخة بتكلفة بلغت (386.000.000) ريال، مقارنة بالعام الذي يسبقه حيث كان متوسط كمية الإنتاج تسع ملايين نسخة بتكلفة إجمالية ( 350.000.000) ريال.

و بينت الوزارة أنها وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير عبداللطيف آل الشيخ قامت بطباعة نسخ من تراجم معاني القرآن الكريم بالمجمع بإصدارات متعددة بلغت عددها (72 لغة) حتى عام 2019، كما تستهدف الوزارة رفع هذا عدد الترجمات إلى (76 لغة) بحلول عام 2020.

مما يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة هو أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف، وهو أحد المعالم المشرقة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أرجاء العالم، وقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حجر الأساس للمجمع عام 1403 هـ وافتتحه عام 1405 هـ، وقد أنتج أكثر من 361 إصدارًا و300 مليون نسخة حتى عام 2019. ويجري المجمع دراسات وأبحاثا مستمرة لخدمة الكتاب والسنة ويضم أحدث ما وصلت إليه تقنيات الطباعة في العالم.