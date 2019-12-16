وزير العمل والشؤون الاجتماعية يصل الأردن للمشاركة بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39

ريم عبدالعزيز(صدى):

وصل معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الى العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم، للمشاركة بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39 على مستوى الوزراء ، والتي ستقام غدا الثلاثاء، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله لمطار الملكة علياء الدولي ، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية بسمة اسحاقات، والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق ومدير إدارة المراسم بالسفارة الاستاذ فهاد العتيبي.