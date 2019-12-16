وزير العمل والشؤون الاجتماعية يصل الأردن للمشاركة بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39
وصل معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الى العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم، للمشاركة بأعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 39 على مستوى الوزراء ، والتي ستقام غدا الثلاثاء، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله لمطار الملكة علياء الدولي ، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية بسمة اسحاقات، والقائم بالأعمال السعودي بالإنابة لدى الأردن محمد العتيق ومدير إدارة المراسم بالسفارة الاستاذ فهاد العتيبي.
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