آل الشيخ: دخل موسم الرياض يتجاوز الـ5 مليار ريال.. والوعد موسم الشرقية وجدة

نايف السالم(صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن نجاح موسم الرياض الذي استمرت فعالياته لنحو شهرين، إذ أكد أن عدد الزوار بلغ 10 ملايين و300 ألف زائر و206 ألف سائح.

وأكد تركي آل الشيخ خلال حضوره فعالية بمنطقة البوليفارد، أن « الدخل المبدئي المباشر للموسم الذي حققته هيئة الترفيه تجاوز المليار ريال، وتخطى الدخل غير المباشر والتغير في التدفقات النقدية لـ(مدى) في الرياض خلال الفترة الزمنية للموسم الأربعة مليارات ريال » .

وأوضح أن أكثر البطاقات البنكية التي سُجّلت منها سحوبات في « موسم الرياض » هي « السعودية، الأمريكية، الإماراتية، الكويتية، والبريطانية، البحرينية » على الترتيب.

كما أشار إلى أن « إجمالي الوظائف المباشرة بلغ 34 ألفاً و700 وظيفة مباشرة، و الوظائف غير المباشرة 17 ألفاً وثلاثمائة وظيفة » .

وأعلن رئيس هيئة الترفيه، عن إطلاق موسم الشرقية وموسم جدة بعد الانتهاء من موسم الرياض.