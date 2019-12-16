رازفان يفاجيء فلامينغو بتغيير في تشكيلته

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة (colunadofla) البرازيلية أن مدرب الهلال رازفان يسعى لإجراء تعديل على تشكيلته في مباراة فلامينغو بشكل مفاجيء.

وقالت الصحيفة إن رازفان سيقوم بإدخال الثنائي بافتيمبي جوميز وسباستيان جيوفينكو في التشكيلة الأساسية أمام فلامنغو، وذلك بعد جلوسهما على مقاعد البدلاء أمام الترجي التونسي.

وفيما يتعلق بفلامينغو، أوضحت أن خورخي جيسوس من المرجح أن يحافظ على تشكيلته الأساسية التي خاض بها معظم مباريات الموسم، وهي ستكون: دييجو ألفيس، رافينيا، كايو، بابلو ماري وفيليب لويس ؛ آرون ، جيرسون ، إيفرتون ريبيرو ، أراسكايتا ، هنريك وغابيجول.

ويلتقي الهلال غدا الثلاثاء أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر.