نيمار يتنازل عن حلم العودة لبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشف اللاعب البرازيلي نيمار أنه لا يفكر في الرحيل الان عن باريس سان جيرمان، لافتًا إلى أنه يعطي أفضل ما لديه في صفوف النادي الفرنسي.

وأضاف في حوار لمجلة ” فرانس فوتبول ” الفرنسية : لا ألعب نهائيًا من أجل أن أكون رقم واحد في العالم، أحب كرة القدم وأشعر بالسعادة حين ألعب وكل مرة حين أكون في الملعب أعطي 100% “ .

وتابع : هل تعتقدون أن هناك كمالًا، الكمال لله، القائد هو اللاعب الذي يقود فريقه للفوز ويساعده على ذلك، قائد أو هداف كل شخص له طريقته الخاصة في أن يكون قائدًا وله مميزاته الخاصة “ .

وعن محاولات عودته للبرسا الصيف الماضي قال: لم أكن أرغب في أن أسبب ألمًا لأي شخص، عرفت دائمًا في فكري أنه حين لا تكون سعيدًا عليك الرحيل، لكني حاليًا أنا في باريس سان جيرمان وأعطي 100%.

وأضاف نيمار متحدثًا عن فريقه: لماذا أرغب في الرحيل من هنا؟ لا يزال لدي سنتان في عقدي، الفريق يواصل التطور يجب أن نبقى مركزين هذا الموسم من أجل أن نعمل الأشياء بشكل جيد ونفوز بألقاب جديدة، الهدف الأساسي دوري أبطال أوروبا وهو أولوية بالنسبة لي، يجب أن نفوز بكل لقاء وفي كل لقاء يجب أن نضغط من أجل الفريق.