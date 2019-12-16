4 أشخاص يتركون جثة مسن أمام مستشفى الملك خالد.. والشرطة تباشر

علي العنزي(صدى):

باشرت الجهات الأمنية، واقعة إنزال أربعة أشخاص لمسّن متوفى أمام بوابة مستشفى الملك خالد بحائل، فجر اليوم الاثنين.

وتفصيلًا، ترك أربعة أشخاص جثمان المسّن أمام بوابة الطوارئ بالمستشفى، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة صغيرة، فيما تبيّن للأطباء أنه متوفى قبل 7 ساعات من وصوله المستشفى.

وتمكن مراجعون المستشفى، من معرفة بيانات لوحة السيارة ونوعها وعدد الأشخاص بها، ثم أبلغوا الجهات الأمنية.

وبدأت الجهات الأمنية في البحث عن الأشخاص الأربعة، فيما أودع الأطباء جثمان المسن في ثلاجة الموتى لحين القبض على المطلوبين.