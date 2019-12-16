بالفيديو.. حقيقة وجود نشارة خشب في الدخان الجديد
أكد رئيس هيئة الغذاء والدواء هشام الجضعي، على أن طعم الدخان الجديد تغير، موضحًا أن السبب في ذلك شركات التبغ.
وقال الجضعي خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” : بناء على رأي وشكاوى المستهلك.. نعم، طعم الدخان الجديد ” تغير ” ، ومن غيّر في مكونات التبغ هم شركات التبغ.
وأضاف : شركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم نجد اختلاف بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج.
وتابع : بعد فحص وتحليل الدخان الجديد لم نجد أنه مغشوش أو به نشارة خشب أو مواد سامة.
معالي رئيس هيئة الغذاء والدواء د.هشام الجضعي:
شركات الدخان لم تنتهك المواصفات، ولم نجد اختلاف بين مواصفات الدخان القديم والجديد، لكن هناك مكونات أخرى تضيفها الشركات لتغيير نكهة المنتج.#حرب_التبغ_في_الصورة
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— في الصورة (@Fealsora) December 16, 2019
زائر[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 48 دقيقة
نعم مغشوش بقوه الله يستر لايكون سام
محمد[ عدد التعليقات: 3401 ] نشر منذ 34 دقيقة
من علامات الاتبارك او الكذب تشابك الايد او العب بااحد الاصابع .
اتمنى انك اتعالج من مرض الكذب . جميع المدخنيين يبون من بلد المنشاة وليس من جبل علي . ليه خايف ماتقول من جبل علي . الامارات بالنسبة لي نفس قطر خبث