« الإندومي » يقتل طفلة
لقيت طفلها مصرعها، إثر تناولها وجبة « إندومي » بمنزلها في محافظة سوهاج بصعيد مصر.
وتوفيت الطفلة عقب وصولها المستشفى في حالة إعياء، وعند سؤال والدها عن سبب الوفاة أفاد بأنها تناولت وجبة « إندومي » .
وقررت النيابة العامة، دفن جثة الطفلة عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.
زائر[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يرحمها شكله تسمم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89310 ] نشر منذ 28 دقيقة
يمكن معشوش ..
.. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ,,
🥝🍒لست محرومه ولي رباً رحيم 🍓🥑[ عدد التعليقات: 44998 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يرحمها عمرها انتها والى يا كثر من يأكل الأندومي