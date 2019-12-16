« الإندومي » يقتل طفلة

القاهرة(صدى):

لقيت طفلها مصرعها، إثر تناولها وجبة « إندومي » بمنزلها في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

وتوفيت الطفلة عقب وصولها المستشفى في حالة إعياء، وعند سؤال والدها عن سبب الوفاة أفاد بأنها تناولت وجبة « إندومي » .

وقررت النيابة العامة، دفن جثة الطفلة عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.