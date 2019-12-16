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« الإندومي » يقتل طفلة

« الإندومي » يقتل طفلة
القاهرة(صدى):

لقيت طفلها مصرعها، إثر تناولها وجبة « إندومي » بمنزلها في محافظة سوهاج بصعيد مصر.

وتوفيت الطفلة عقب وصولها المستشفى في حالة إعياء، وعند سؤال والدها عن سبب الوفاة أفاد بأنها تناولت وجبة « إندومي » .

وقررت النيابة العامة، دفن جثة الطفلة عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1160 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يرحمها شكله تسمم

[ عدد التعليقات: 89310 ] نشر منذ 28 دقيقة

يمكن معشوش ..

.. الله يرحمها ويحسن عزاء من فقدها .. آمين ,,

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