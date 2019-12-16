شاهد.. ردة فعل أبوية لأمير عسير بعدما استوقفه عسكري ليقدم شكوى له
وثّق مقطع فيديو، عسكري يستوقف سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير عسير، لتقديم شكوى له.
وطلب العسكري من أمير عسير، أخذ حقه بعدما دهسته مركبة عمداً وأُطلق سراح الجاني.
وأوضح المقطع، أمير عسير وهو يطلب من العسكري مرافقته إلى الإمارة في سيارته الخاصة؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23066 ] نشر منذ 59 دقيقة
بيض الله وجهه امير قائم بواجبه واكثر فعلا كفو للمنصب والله يحفظ ولاة امرنا ويوفقهم لكل خير وصلاح للبلاد والعباد
ابوعلي[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 39 دقيقة
اي واله كفؤ بيض الله وحهه مثل هذا الامير كفؤ لمنصبه نسال اللع ان يوفقه ويسر امره وان يحفظه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89310 ] نشر منذ 17 دقيقة
بيض الله وجهك ياالامير ..