شاهد.. ردة فعل أبوية لأمير عسير بعدما استوقفه عسكري ليقدم شكوى له

أبها(صدى):

وثّق مقطع فيديو، عسكري يستوقف سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير عسير، لتقديم شكوى له.

وطلب العسكري من أمير عسير، أخذ حقه بعدما دهسته مركبة عمداً وأُطلق سراح الجاني.

وأوضح المقطع، أمير عسير وهو يطلب من العسكري مرافقته إلى الإمارة في سيارته الخاصة؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة.