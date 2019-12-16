الروايات تتصدر مبيعات كتاب جدة 

حسين العلي(صدى):

من خلال جولة في عدد من دور النشر المشاركة بمعرض جدة الدولي للكتاب والتعرف على أكثر المبيعات والتي تلامس اهتمام الغالبية كانت الروايات هي الأكثر مبيعا لدى الأغلبية منها سواء العربية منها أو المترجمة

ففي دار المدى المشاركة من العراق يقول مشرف الدار محمد صابر أن دار المدى متخصصة في الأدب الكلاسيكي ، ، أما الأكثر مبيعا فهي : الحارس في حقل الشوفان _ رواية أمريكية ، ورواية الجموع لـ كنوت هامسون _ هنقاري ، ومذكرات الشاعرة : سلفيا بلاث ، وحدائق الرئيس لمحسن الرملي من العراق ، وفي ركن كنوز المعرفة والتي تجمع جميع فنون المعرفة ، كانت كتب التاريخ الأكثر مبيعا تليها كتب القانون ثم الروايات وأبرزها ، رواية سربن غورين في لسعود البلوشي ، أما في ركن الدار العربية للعلوم ناشرون والتي أيضا تجمع أيضا معظم صنوف المعرفة كانت أكثر المبيعات هي الروايات المترجمة مثل : روايات ستيفن كينغ وروايات دان براون وروايات ارنالدور ، ورواية أربعون لأحمد الشقيري وروايات بثينة العيسى ، وروايات سعود السنعوسي ومذكرات طالب ، كما أن كتب العروض المتنوعة كانت أيضا من ضمن الأكثر مبيعا حيث تبدأ أسعارها من خمسة ريالات ، وفي دار المشرق العربي والمشاركة من جمهورية مصر العربية ، والمهتمة بكتب الأطفال والكتاب الثقافي والأكاديمي وفي اللغة والأدب والمسرح والتاريخ والكتب التعليمية ، حيث كان الأكثر مبيعا كتب الأطفال سواء القصص أو الكتب التعليمية ، وفي ركن مكتبة الرشد والمهتمة بالكتب الشرعية والأكاديمية واللغة العربية والتي شاركت بمنشورات الدار ، ومن ابرز الكتب التي شاركت بها : التحبير في شرح التحرير للمرداوي ، والمطول في اللغة في خمسة مجلدات ، وكان الأكثر مبيعا كتب الشيخ الباحسين وكتب النملة ، وفي مدارك والتي شاركت في جميع دورات المعرض السابقة والتي تحوي القصص القصيرة والروايات والدراسات الإسلامية والشعر والكتب المترجمة وكتب تطوير الذات ، وتحوي كتبا لأهم المؤلفين السعوديين مثل : عبد الله المغلوث وثامر عدنان شاكر وهاشم عبده هاشم وحمزة المزيني وكوكبة أرى من المؤلفين ، وكانت الروايات المترجمة والعربية هي الأكثر مبيعا ، وكتب تطوير الذات