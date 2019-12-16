يورغن كلوب عن مواجهة أتلتيكو: « بالطبع لن يكون سيموني سعيد »

ماجد محمد(صدى):

علق مدرب ليفربول يورغن كلوب على وقوع ناديه في مواجهة أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: إنها مواجهة شيّقة. قبلها توقعت أن نواجه واحدًا من فريقي مدريد، وكان هذا ما حدث. مدريد مدينة لنا بها ذكريات رائعة وسنواجه هذه المرة أتلتيكو مدريد على ملعبه.

وتابع : لا أظن أن الأرجنتيني دييغو سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد) يركض في منزله سعيدًا بمواجهة ليفربول “ .

وأردف: ستكون مباراة صعبة بين فريقين يعتمدان على الكثافة لكن بأساليب وتنظيم مختلفين.

وأوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ليفربول حامل لقب البطولة مع أتلتيكو مدريد، الذي لم يسبق له التتويج باللقب، لكنه خسر عديد النهائيات أبرزها نهائيا 2014 و2016.