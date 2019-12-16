بالتزامن مع الأزمات المتلاحقة .. الاتحاد يعاود تدريباته استعدادا للفيحاء (صور)

نواف السالم(صدى):

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، تدريباته اليوم الاثنين، بمتابعة رئيس النادي الأستاذ أنمار عبدالله الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد عصام كعكي.

وعقد المدرب الهولندي تين كات اجتماعآ باللاعبين قبل بداية الحصة التدريبية، كما شارك اللاعبان عساف القرني وعبدالرحمن الغامدي في التدريبات الجماعية بعد نهاية برنامجهما، واشتمل المران على جوانب لياقية وفنية.

ويلاقي الاتحاد، الفيحاء يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.