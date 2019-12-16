فريق الأمن العام يتصدر الترتيب العام وينتزع بطولة المملكة لفئتين في ختام بطولة رالي السعودية

سعيد العجل(صدى):

تمكن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من انتزاع لقبي البطولة برالي السعودية 2019 في فئتي (T1-N) و (T3) بكل جدارةٍ واستحقاق إضافةً إلى تحقيق المراكز المتقدمة في فئتين للدراجات النارية.

وبالرغم من صعوبة المنافسة في جميع المراحل والجولات التي أقيمت في عددٍ من مناطق المملكة وتجاوز عدد المتسابقين (100) متسابق لبعض المراحل إلاّ أن الجولة الأخيرة التي أقيمت في المنطقة الشرقية من بطولة رالي السعودية 2019 كانت متميزة ومختلفة، حيث واجه المتسابقون تضاريس متنوعة في المسارات وكثافةً في كثبانها الرملية وأجواءٍ ممطرة أكدت صعوبة المنافسة ومهارة المتسابقين.

وحقق فريق الأمن العام المركزين الأول والثاني في رالي الشرقية على فئة (T1-N) واعتلى بذلك عضو الفريق المتسابق مطير الشمري صدارة الترتيب العام في بطولة المملكة على ذات الفئة بعد أن واصل سلسلة انتصاراته في الحصول على المراكز الأولى في معظم الجولات وبفوارق زمنية شاسعة عن أقرب منافسيه.

وفي فئة (T3) نجح فريق الأمن العام في تأكيد أحقيته بضمان تحقيق لقب البطولة والمحافظة على صدارة المركز الأول حتى نهاية الجولة الأخيرة.

وعلى مستوى بطولة المملكة لفئات الدراجات النارية، حصل عضو الفريق أنس الريحاني على المركز الثالث في فئة (Bike) فيما كان المركز الثالث لفئة (Quad) من نصيب عضو الفريق المتسابق سفيان العمر.

يذكر أن أول مشاركةٍ لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه كانت في رالي حائل نيسان الدولي 2019 وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق ألقاب محلية ودولية من خلال بطولة رالي المملكة وخلال مشاركته في بطولة سباق السرعات الدولي (دراق ريس) على حلبة البحرين الدولية.

ورفع قائد الفريق المقدم شاكر بن سليمان التويجري نيابةً عن جميع الأعضاء التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على هذه الإنجازات وشكره لدعم سموه اللامحدود الذي يحظى به جميع الرياضيين منسوبي وزارة الداخلية ومتابعة واهتمام معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بالفريق وتحفيزه المستمر لمواصلة تحقيق النتائج المشرفة وإشراف مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، مضيفاً بأن الجميع عاقدون العزم على المضي في رفع اسم المملكة وقطاع الأمن العام عالياً في المنافسات والمحافل المحلية والدولية وشعارهم وفاء لفداء شهداء الواجب.