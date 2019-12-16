وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عن وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

أوضحت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: منسق قسم العظام: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المستشفيات، أو ما يعادلها، طبيب مقيم جراحة تجميلية: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

بالإضافة إلى طبيب مقيم جراحة الأطفال: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة، وطبيب مقيم أمراض النساء والولادة: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

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