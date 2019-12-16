نشر : منذ 1 ساعة 2٬212 1 الاخبار المحلية شاهد.. موقف طريف بين الأمير تركي الفيصل وحفيده عادل الحربي(صدى): أظهر مقطع فيديو، موقف عفوي بين الأمير تركي الفيصل وحفيده الأمير خالد بن سلطان بن تركي الفيصل. وأوضح الفيديو، الأمير تركي الفيصل وهو يلعب مع حفيده لعبة «هاي فايف»، وسط تجمع عائلي على مايبدو. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/12/فيديو..-مشهد-عفوي-يوثق-الأمير-تركي-الفيصل-وهو-يلاعب-حفيد-الأمير-خالد-بن-سلطان..mp4
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 37 دقيقة
رسالة ملكية لمن يهمه الامر..العبوا مع اطفالكم وحنوا عليهم بدل العنف والقسوة