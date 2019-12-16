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شاهد.. موقف طريف بين الأمير تركي الفيصل وحفيده

شاهد.. موقف طريف بين الأمير تركي الفيصل وحفيده
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، موقف عفوي بين الأمير تركي الفيصل وحفيده الأمير خالد بن سلطان بن تركي الفيصل.

وأوضح الفيديو، الأمير تركي الفيصل وهو يلعب مع حفيده لعبة «هاي فايف»، وسط تجمع عائلي على مايبدو.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 37 دقيقة

رسالة ملكية لمن يهمه الامر..العبوا مع اطفالكم وحنوا عليهم بدل العنف والقسوة

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