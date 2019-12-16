مستشفى الدلم يعلن انطلاق عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي

الخرج(صدى):

أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم عن استضافة عربة الفحص المبكر المخصصة للسيدات الراغبات في الكشف عن سرطان الصدر والتي تأتي ضمن فعاليات حملة وزارة الصحة تحت شعار ” لا تنتظري الأعراض افحصي الان”

و تقرر أن تتواجد عربة الفحص الخاصة بسرطان الثدي بكامل طاقمها الطبي في مواقف الواجهه الرئيسية لأسواق الدلم الدولية، على أن تستقبل السيدات الراغبات في الفحص من الساعة الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء ابتداء من يوم الخميس القادم الموافق 22 / 4 /1441 و لمدة ثلاثة أيام تنتهي بنهاية يوم السبت.

و أوضح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى أن هذه الزيارة تشكل الدورة الثالثة للعربة لمنطقة الدلم و ستعمل وفق الجدول المحدد.كل ذلك حرصا منهم على تقديم ما من شأنه خدمة أهالي المحافظة. و ختم حديثه بتأكيد أهمية الفحص المبكر لمحاربة هذه الآفة سائلا الله السلامة للجميع.