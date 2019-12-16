إدواردو: الهلال عاش ظروف مختلفة مع جيسوس

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الهلال أن الفريق عاش ظروفًا وأجواء مختلفة مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن الفترة الحالية.

وقال إدواردو في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال وفلامنغو البرازيلي: الفريق والظروف مختلفة عمّا كان عليه الهلال قبل عامين، عندما كان يُدربنا جيسوس.

والجدير بالذكر أن مباراة الهلال وفلامنغو ستُمثل حالة خاصة للمدرب جيسوس، الذي يلتقي بالهلال فريقه السابق، بينما يواجه الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال ناديه السابق فلامنغو.