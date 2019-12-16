البنك المركزي يضع صورة أمير الكويت على مسكوكة ذهبية

خالد الظفيري(صدى):

قام البنك المركزي الكويتي ، بإصدار مسكوكة ذهبية تذكارية تحمل صورة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الملقب بـ ” قائد الإنسانية “ .

وجاء ذلك تخليدًا لذكرى حمله لقب قائد الإنسانية الذي أُطلق عليه عام 2014، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل: هذا الإصدار جاء تخليدًا لذكرى مناسبة تكريم الشيخ صباح، التي ستظل مصدر فخر لكل كويتي، وتقديرًا لجهود وإسهامات سموه في رفع معاناة شعوب العالم المنكوبة، ودعم ونصرة القضايا الإنسانية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وحمل الوجه الأمامي للمسكوكة صورة الشيخ صباح، تحيط بها عبارة إصدار تذكاري بتسمية أمير دولة الكويت قائدًا للعمل الإنساني.

و حمل الوجه الخلفي ترجمة باللغة الإنجليزية لذات العبارة الموجودة في الوجه الأمامي، ومشهدًا من البحر لمدينة الكويت، يظهر فيها مبنى البنك المركزي وشعار البنك والقيمة الرمزية للمسكوكة، التي يبلغ قطرها 38.61 ملم.