النصر يواصل تدريباته استعدادًا للعدالة (صور)

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين، تدريباته اليومية استعدادا لمباراة الفريق مساء الخميس القادم أمام نادي العدالة في الأحساء.

واشتملت التمارين على «اجتماع فني، تمارين لياقية، تدريبات تكتيكية، مناورة كروية».

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، وقد بدأت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وقسم فيتوريا اللاعبين لمجموعتين حيث أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة، فيما اختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة كروية.

ويلتقي النصر العدالة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.