بالفيديو.. سيرين عبدالنور تتعلم اللهجة السعودية

أميرة خالد(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن قرارها بتعلم اللهجة السعودية في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، برفقة الفنان السعودي يعقوب الفرحان زوج الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر.

وأشارت في الفيديو إلى أنها قررت تلقي دروس باللهجة السعودية. وسألت الأخير عن كيفية توجيه التحية الصباحية فأجاب: “صبحكم الله بالخير” لتردد التحية بنفسها.

وتعلمت أيضاً كلمات وعبارات مثل “ شلونكم اليوم؟ ” و” كيف حالكم؟ ” و ” عساكم بخير؟ ” و ” عساكم طيبين ”.

وألقت بعد ذلك التحية على طريقة الكثير من اللبنانيين باللغتين العربية والفرنسية وقالت: “بونجور كيفكن Çava؟ وشو أخباركن اليوم؟ كيف نهاركن؟ ”.

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