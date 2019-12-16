إدارة الاتحاد تقرر دراسة موقف داكوستا قانونيًا وطلب اجتماع للجمعية العمومية

ماجد محمد(صدى):

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اجتماعا طارئا مساء اليوم، برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للنادي، لمناقشة المستجدات في النادي وفي بداية الاجتماع تحدث رئيس مجلس الإدارة عن الوضع العام للنادي بشكل عام والفريق الأول لكرة القدم على وجه التحديد، والجوانب المالية المترتبة على القضايا الخارجية والالتزامات القائمة على النادي.

واستعرض الرئيس التنفيذي للنادي الأستاذ حمد الصنيع المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمداخيل والمصروفات، وتم اعتماد القرارات التالية:

الرفع للهيئة العامة للرياضة بطلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

تعيين الكابتن صالح الصقري مديرا تنفيذية للفريق الأول لكرة القدم.

تعيين الكابتن حمزة إدريس مشرفا عاما على قطاع الفئات السنية لكرة القدم وأكاديمية اتحاد فقيه للبراعم، وانضمامه العضوية أمناء الأكاديمية.

كما وجه مجلس الإدارة بتحويل الخطاب المرسل من اللاعب مروان داكوستا بطلب فسخ عقده إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

اعتماد إدراج لعبة الفطس ضمن الألعاب المائية بالنادي.