مزاعم باعتناق خليجيًا اليهودية والمغادرة إلى الأراضي المحتلة

القدس(صدى):

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شابًا خليجيًا اعتنق الديانة اليهودية وغادر بلاده إلى بريطانيا ثم انتقل إلى الأراضي المحتلة للإقامة فيها.

وأكدت وسائل الإعلام، يبلغ 25 عامًا من العمر وقام بتغيير اسمه إلى (نفتالي) بعد تركه الإسلام واعتناقه اليهودية، مشيرة إلى أنه كان يمارس الشعائر اليهودية بشكل سري في منزل عائلته.

وأفادت بأنه كان يشعر بهيوديته رغم تلقي تعليمه على كراهية إسرائيل، وأنه كان يحاول التصرف بشكل طبيعي حتى لا يثير الشبهات، كاشفة عن كافة التفاصيل الخاصة به وجنسيته.