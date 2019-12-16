محمد رمضان يثير السخرية بسبب صورة غريبة

القاهرة(صدى):

أثار الفنان محمد رمضان ، حالة من السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشره صورة له يظهر فيها وهو ممسك بضرس العقل الخاص به.

وعلق رمضان على الصورة بقوله: “ وأنا بتأمل ضِرس العقل بتاعي.. بعد ما دكتور الأسنان قالي إن ده ضِرس مصري فرعوني نادر وجوده بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل! ”.

لتنفجر التعليقات الغاضبة ضد رمضان بسبب إصراره على التفاخر والتباهي حتى ولو كان بسبب ضرس.