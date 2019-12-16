بالفيديو.. روزانا اليامي تظهر بملابس كاشفة: «كنت ارفع فستاني»

أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية روزانا اليامي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت عن شكلها قديمًا وبعض تصرفاتها، في شكل ساخر.

ونشرت «اليامي» عبر حسابها على «سناب شات» مقطع فيديو لها وهي تتناول الطعام وتشاهد صورًا قديمة لها، موضحة أنها تبحث عن صورة جيدة ولا تجدها.

وسخرت الإعلامية من نفسها قديمًا، قائلة إن شعرها كان كثيفًا وكانت تحرص على تسريحه بطريقة عمودية، مضيفة أنها دائمًا ما كانت تظهر وآثار الشوكولاتة على وجهها أو رافعة فستانها إلى أعلى.

وتسبب هذا الفيديو في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب كلامها فقط، بل بسبب المظهر الذي ظهرت به في الفيديو، إذ كانت بملابس كاشفة.