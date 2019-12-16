بالفيديو.. تفاصيل مهرجان «MDL Beast» بالرياض

أميرة خالد(صدى):

ينتظر عشاق الهاوس والتكنو ميوزك وغيرهما من الفنون العصرية أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط ” MDL Beast “، ,`g; في الرياض على مدى ثلاثة أيام (19-20-21 ديسمبر) الحالي.

وسيشارك أكثر من 100 فنان ” DJ ” عالمي وموسيقيون محليون وعرب، وذلك على أرض منتجع درة الرياض.

كما سيضم المهرجان 5 مسارح رئيسية، ولأول مرة سيكون من ضمن المسارح مسرح خاص بالمواهب السعودية (سعودي بيست)، حيث تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.

ويذكر أن مسرح (بيغ بيست) والذي يشمل العروض الرئيسية، هو أكبر مسارح ميدل بيست، ويستوعب أكثر من 45,000 شخص، ويضم المهرجان أيضاً مسرحي (أندرجراوند بيست 1 و2) ويستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين، ومسرح (داون بيست) ومسرح (مدل تاون).