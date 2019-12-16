بالفيديو.. مشاجرة عنيفة داخل أروقة الجامعة الإسلامية
رصد مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة داخل الجامعة الإسلامية العالمية في الأردن، وذلك يوم الخميس الماضي.
من جانبه، أعلن رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ، وائل عربيات، عن فصل 4 طلاب فصلا نهائيا، وفصل 16 طالبا لمدة فصلين دراسيين، ممن شاركوا في المشاجرة.
وأوضح أنه تم تحويل الطلبة المفصولين إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 25 دقيقة
ممارسة العنف في جامعة اسلامية وليس بيطرية..
هذا يعزز ادعاء أعداء الإسلام الذين ربطوه بالإرهاب.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 4179 ] نشر منذ 18 دقيقة
ابليس ولعها بينهم