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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة داخل أروقة الجامعة الإسلامية

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة داخل أروقة الجامعة الإسلامية
عمان(صدى):

رصد مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة داخل الجامعة الإسلامية العالمية في الأردن، وذلك يوم الخميس الماضي.

من جانبه، أعلن رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ، وائل عربيات، عن فصل 4 طلاب فصلا نهائيا، وفصل 16 طالبا لمدة فصلين دراسيين، ممن شاركوا في المشاجرة.

وأوضح أنه تم تحويل الطلبة المفصولين إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 25 دقيقة

ممارسة العنف في جامعة اسلامية وليس بيطرية..

هذا يعزز ادعاء أعداء الإسلام الذين ربطوه بالإرهاب.

[ عدد التعليقات: 4179 ] نشر منذ 18 دقيقة

ابليس ولعها بينهم

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