بالفيديو.. مشاجرة عنيفة داخل أروقة الجامعة الإسلامية

عمان(صدى):

رصد مقطع فيديو، مشاجرة عنيفة داخل الجامعة الإسلامية العالمية في الأردن، وذلك يوم الخميس الماضي.

من جانبه، أعلن رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الأستاذ، وائل عربيات، عن فصل 4 طلاب فصلا نهائيا، وفصل 16 طالبا لمدة فصلين دراسيين، ممن شاركوا في المشاجرة.

وأوضح أنه تم تحويل الطلبة المفصولين إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.