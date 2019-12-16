أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لإدارة السجون

رافع فريح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة, اليوم, مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد جاسر عبدالرحمن العتيبي.

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي لسجون المنطقة والمتضمن ما شهدته الاصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- للسجناء وأسرهم، منوهاً بدور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعالاً في مجتمعه.

من جانبه أعرب العميد جاسر العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات , سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم.