الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف صحية وإدارية وتقنية شاغرة، للعمل في (مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحه بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، وإدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة).

وجاء ذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب:

– سكرتير ثنائي اللغة.

– أخصائي تطوير.

– فني قسطرة قلب.

– أخصائي بصريات.

– فني تخطيط قلب.

– أخصائي علاج طبيعي.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي جودة.

– مساعد محاسب المالية.

– محاسب المالية.

2- مستشفيات القوات المسلحه بالطائف:

– مُمرض قانوني ثالث – الطوارئ.

– مُمرض قانوني أول – العناية المركزة لحديثي الولادة.

– مُمرض قانوني أول الأطفال.

– مُمرض قانوني ثانٍ الطواريء.

– أخصائي جودة وسلامة المرضى.

– استشاري إدارة الجودة الشاملة.

– مُمرض قانوني أول – العناية المركزة.

– مُمرض قانوني ثالث- باطنة.

– مُمرض قانوني ثاني عناية القلب المركزة.

– مُمرض قانوني ثاني – باطنة.

– مُمرض قانوني أول – عناية القلب المركزة.

– مُمرض قانوني أول – جراحة.

– مُمرض قانوني أول المناظير.

– مُمرض قانوني أول الكلى.

– فني صيدلية.

3- مستشفى القوات المسلحة بالجبيل:

– أخصائي أشعة.

4- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج:

– طبيب مقيم باطنة.

5- مستشفى القوات المسلحة بنجران:

– مُبرمج حاسب آلي.

6- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة:

– استشاري جراحة مخ و اعصاب.

– أخصائي جراحة عظام.

طريقة التقديم من خلال الرابط هنــــــــا .